Gremios docentes presentan propuesta de reforma educativa ante el Meduca

Los gremios magisteriales agrupados en la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) entregaron formalmente este miércoles al Ministerio de Educación (Meduca) su propuesta de modificación a la Ley Orgánica de Educación. Los dirigentes aclararon que el documento no incluye precondiciones y está abierto al diálogo.

“No está escrito en piedra”, aseguró el dirigente magisterial Humberto Montero al momento de la entrega, subrayando que la iniciativa busca “salvar la educación pública panameña”.

Uno de los puntos clave de la propuesta aborda el debate sobre la medición del desempeño en el sector. Al respecto, Montero enfatizó la disposición de las bases a someterse a controles, siempre que no sean selectivos: “Nosotros nunca nos hemos opuesto a la evaluación, debe ser una evaluación integral pero que se evalúe a todo el mundo, no solo a los docentes”. Asimismo, vinculó el éxito del proceso a la infraestructura del sistema, exigiendo que paralelamente “se mejoren las condiciones de las escuelas”.

Al ser cuestionado sobre si una nueva carrera docente frenaría los recientes escándalos por falsificación de títulos, el profesor recordó que el marco técnico para regular esto ya existe. Explicó que la carrera docente en la que se formó fue creada hace años, pero las administraciones previas la han ignorado. Incluso reveló que “la comisión de educación de la Asamblea Nacional tiene ese documento” engavetado.

Los tres ejes del cambio

Los gremios detallaron que el documento incluye varios ítems, entre ellos, la educación permanente; además de tres demandas históricas: descentralización en las 16 regiones, carrera Docente y el presupuesto: El cumplimiento real del financiamiento equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el sector educativo.

“No somos enemigos del sistema educativo, al contrario, estamos aquí para trabajar junto con las autoridades”, concluyó otra de las voceras de la coalición gremial, reiterando el llamado al Meduca para establecer una mesa de cooperación conjunta.