$!Gremios médicos piden acelerar la formación de especialistas panameños

Ampliar y acelerar la formación de especialistas panameños, actualizar el sistema nacional de formación médica y priorizar la preparación de profesionales nacionales antes que recurrir a especialistas extranjeros son algunas de las recomendaciones planteadas por gremios médicos, como la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) y la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal).

Las reacciones surgen luego de las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien expresó que su gobierno facilitará la incorporación de profesionales extranjeros al sistema de salud panameño ante la escasez de médicos especialistas que enfrenta el país.

Fernando Castañeda, secretario de Amoacss, detalló que “es un error la intención de querer traer médicos especialistas del extranjero al país, ya que existe una escasez de especialistas a nivel internacional”.

En tanto, la Comenenal, a través de un documento firmado por su presidente, Domingo Moreno y emitido al presidente José Raúl Mulino, afirmó que: “Dice Ud. que se contratarán médicos especialistas extranjeros mientras se forman los nuestros. La pregunta obligada es: ¿ya se hizo el plan de formación acelerada de dichos profesionales? ¿Cuándo empieza dicha formación?

Enfatizó “Si no hay médicos generales, tampoco hay carteras para los especialistas”.