Héctor Brands enfrentará

Durante la audiencia, la jueza de garantías manifestó que hay riesgo de fuga y destrucción de pruebas, por tal razón ordenó la detención provisional. El presunto enriquecimiento ilícito de Brands es por un monto de $3.8 millones

Cortesía | Héctor Brands al llegar a la audiencia.
Thaylin Jiménez
Amilkar Rodriguez
11 de diciembre de 2025

Un juez ordenó la detención provisional de seis meses para Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La decisión se dio en la audiencia por la investigación de enriquecimiento injustificado agravado, luego de declarar legal la aprehensión de Brands, la cual se dio el pasado martes, por parte de la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.

El exdiputado fue aprehendido a través de la operación “Bávaro”, junto a ocho personas más, entre las que figuran familiares, según han confirmado sus propios abogados. Sus hijos, su exesposa y a su actual pareja, también se le investiga por presunto enriquecimiento injustificado y por el delito de blanqueo de capitales.

De acuerdo con el MP, esta investigación que se inició en septiembre de 2025 surgió por hechos relacionados al uso de una sociedad para el beneficio de contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares.

“Los actos iniciaron para el 2019, cuando el exdiputado y familiares eran parte de esta sociedad, pero al salir electo se hizo un cambio de junta directiva, buscando así no declarar el conflicto de interés, ni ser vinculado a la empresa, pero una vez se recibían los pagos por el Estado, estos aparecían como beneficiarios de los fondos”, según las autoridades.

Abogados de su equipo de defensa han denunciado “violaciones al debido proceso” y han cuestionado la reserva del expediente.

Fue elegido diputado de la Asamblea Nacional de Panamá por el circuito 8-7, en las elecciones de 2019
En 2021 fue designado director general de Pandeportes. Para asumir ese cargo, tomó licencia en su curul
Dos familiares involucrados en el caso no han sido ubicados

ml | Durante la audiencia realiza ayer, la Dirección de Investigación Policial informó que dos familiares del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, no han podido ser localizados por las autoridades. De acuerdo con la información expuesta, uno de ellos habría salido del país con destino a Ecuador el pasado 5 de diciembre.

La Fiscalía reveló movimientos financieros que forman parte de la investigación. Según el ente acusador, la actual pareja de Brands habría recibido fondos por un monto de $11,500 provenientes de la empresa Services Solutions. De igual forma, su hijo, Hugo Brands, habría percibido más de 10 mil dólares de la misma fuente, cabe señalar que ayer a ocho de los nueve aprehendidos se le imputaron cargos.

