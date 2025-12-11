Héctor Brands enfrentará

Un juez ordenó la detención provisional de seis meses para Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La decisión se dio en la audiencia por la investigación de enriquecimiento injustificado agravado, luego de declarar legal la aprehensión de Brands, la cual se dio el pasado martes, por parte de la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.

El exdiputado fue aprehendido a través de la operación “Bávaro”, junto a ocho personas más, entre las que figuran familiares, según han confirmado sus propios abogados. Sus hijos, su exesposa y a su actual pareja, también se le investiga por presunto enriquecimiento injustificado y por el delito de blanqueo de capitales.

De acuerdo con el MP, esta investigación que se inició en septiembre de 2025 surgió por hechos relacionados al uso de una sociedad para el beneficio de contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares.

“Los actos iniciaron para el 2019, cuando el exdiputado y familiares eran parte de esta sociedad, pero al salir electo se hizo un cambio de junta directiva, buscando así no declarar el conflicto de interés, ni ser vinculado a la empresa, pero una vez se recibían los pagos por el Estado, estos aparecían como beneficiarios de los fondos”, según las autoridades.

Abogados de su equipo de defensa han denunciado “violaciones al debido proceso” y han cuestionado la reserva del expediente.