Héctor Brands enfrentará

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Durante la audiencia realiza ayer, la Dirección de Investigación Policial informó que dos familiares del exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, no han podido ser localizados por las autoridades. De acuerdo con la información expuesta, uno de ellos habría salido del país con destino a Ecuador el pasado 5 de diciembre.La Fiscalía reveló movimientos financieros que forman parte de la investigación. Según el ente acusador, la actual pareja de Brands habría recibido fondos por un monto de $11,500 provenientes de la empresa Services Solutions. De igual forma, su hijo, Hugo Brands, habría percibido más de 10 mil dólares de la misma fuente, cabe señalar que ayer a ocho de los nueve aprehendidos se le imputaron cargos.