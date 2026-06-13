Helicópteros Black Hawk estarán en Panamá hasta agosto para ejercicios en selva y PANAMAX

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que, como parte de las actividades de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, arribaron al territorio nacional tres helicópteros Black Hawk de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo: dos HH-60 y un UH-60.

Las aeronaves participarán en un entrenamiento de supervivencia en selva que se desarrollará en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, con la participación de personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a Infantes de Marina de Estados Unidos.

De acuerdo con el SENAN, los helicópteros permanecerán en el país hasta el mes de agosto, como parte del apoyo a las actividades del ejercicio multinacional PANAMAX 2026.

La entidad destacó que estos entrenamientos, junto con los ejercicios PANAMAX, fortalecen las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado para la protección del Canal de Panamá y de los intereses nacionales.

Asimismo, subrayó que todas las actividades se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional.