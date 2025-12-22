Heridos en incidente en la ruta del desfile en San Miguelito están estables, según la alcaldesa

Las personas que resultaron heridas en el desfile de Navidad en el distrito de San Miguelito se encuentran estables, confirmó la alcaldesa Irma Hernández.

“Me he asegurado de visitar y mantenerme al tanto del estado de las personas afectadas la noche de hoy, tras el incidente ocurrido al final del desfile con un vehículo que perdió el control. Gracias a Dios, todos se encuentran estables”, posteó Hernández en su cuenta de X.

Extraoficialmente se reportaron 10 personas heridas que fueron trasladadas a centros médicos cercanos, luego que un vehículo que participaba en el desfile en el distrito, se saliera de la vía y chocara contra la baranda de protección, donde se encontraban los asistentes en la noche del domingo, 21 de diciembre.

La alcaldesa agregó que, “la Alcaldía de San Miguelito está colaborando plenamente con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.