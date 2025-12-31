Horario de entidades públicas y privadas

Las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país terminan su jornada laboral hoy, 31 de diciembre, a las 12 mediodía, y se mantendrán cerradas el 1 de enero de 2026, tal como se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 37.

Se exceptúan de esta medida las entidades que por su naturaleza deben mantenerse en función, como: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, se mantendrán operativas las áreas de urgencias en las instalaciones de salud del primer nivel de atención, tanto de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud; los servicios postales, el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Metro de Panamá S.A., Transporte Masivo de Panamá, el Servicio Nacional de Migración, la Fuerza Pública, la Autoridad Aeronáutica Civil, Tocumen S.A., la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., la Empresa de Generación Eléctrica S.A., la Agencia Panameña de Alimentos y las entidades auxiliares al comercio internacional que presten servicio en recintos portuarios y aeroportuarios.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó el cierre de los Tribunales, Juzgados y demás dependencias judiciales, en todo el país, el 31 de diciembre de 2025.

La institución detalló que los términos judiciales quedarán suspendidos durante ambas fechas, lo que significa que no correrán los plazos procesales para las partes involucradas en trámites y procesos judiciales.