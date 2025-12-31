Nacionales

Horario de entidades públicas y privadas

La Alerta Verde de la CSS se mantiene del 31 de diciembre hasta las 7:00 a.m., del viernes 2 de enero de 2026

Yalena Ortiz
31 de diciembre de 2025

Las oficinas públicas nacionales y municipales en todo el país terminan su jornada laboral hoy, 31 de diciembre, a las 12 mediodía, y se mantendrán cerradas el 1 de enero de 2026, tal como se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo No. 37.

Se exceptúan de esta medida las entidades que por su naturaleza deben mantenerse en función, como: el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, se mantendrán operativas las áreas de urgencias en las instalaciones de salud del primer nivel de atención, tanto de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud; los servicios postales, el Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Metro de Panamá S.A., Transporte Masivo de Panamá, el Servicio Nacional de Migración, la Fuerza Pública, la Autoridad Aeronáutica Civil, Tocumen S.A., la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., la Empresa de Generación Eléctrica S.A., la Agencia Panameña de Alimentos y las entidades auxiliares al comercio internacional que presten servicio en recintos portuarios y aeroportuarios.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó el cierre de los Tribunales, Juzgados y demás dependencias judiciales, en todo el país, el 31 de diciembre de 2025.

La institución detalló que los términos judiciales quedarán suspendidos durante ambas fechas, lo que significa que no correrán los plazos procesales para las partes involucradas en trámites y procesos judiciales.

Los servicios de emergencias de las instalaciones de segundo nivel y tercer nivel, del Minsa, permanecerán habilitadas las 24 horas.
Bancos y centro comerciales

ml | Las sucursales y autobanco laboran este 31 de diciembre de 8:00 a.m., a 12:00 m. Las sucursales en los centros comerciales en jornada de 9:00 a.m. a 12:00 m. El jueves 1 de enero cerrados todo. Albrook Mall abierto el cine, bolos y casino. Megamall, Westland Mall, Federal Mall cerrado el 1 de enero. MetroMall y Multiplaza apertura voluntaria de tiendas el 1 de enero.

