Horarios de las oficinas públicas y comercios durante el Carnaval

Según lo dispuesto por el Órgano Ejecutivo, el lunes 16 y miércoles 18 de febrero se suspenden los términos en los procedimientos administrativos y las instituciones bancarias se regirán por lo establecido por la Superintendencia de Bancos

Pixabay | Máscara decorada con lentejuelas y cintas de papel.
ML | Corte Suprema de Justicia.
ML | Hospital Tocumen.
Yalena Ortiz
03 de febrero de 2026

Este año las fechas de celebración del Carnaval se extienden del viernes 13 al martes 17 de febrero. Por ello, las entidades gubernamentales y comercios en general están adecuando sus horarios para estos días de asueto.

En el caso de las oficinas públicas y municipales en todo el territorio nacional, el Decreto Ejecutivo N.° 3 de 2026 ha ordenado el cierre para el lunes 16 y el miércoles 18 de febrero de 2026 (Miércoles de Ceniza).

No obstante, el documento establece excepciones para los servicios esenciales que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativos.

Estas entidades son: el IDAAN, instituciones de salud (hospitales, clínicas y policlínicas de la CSS y el Minsa), centros de servicios postales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la ATTT, el Metro de Panamá, MiBus, Sinaproc, Migración, los estamentos de la Fuerza Pública, Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Aseo, ETESA, la Agencia de Alimentos y las entidades auxiliares en recintos portuarios y aeropuertos.

Para garantizar la continuidad administrativa, el decreto ordena que los servidores públicos laboren una hora adicional después de su horario regular de salida en fechas específicas. Finalmente, el decreto recuerda que, conforme al Artículo 46 del Código de Trabajo, el Martes de Carnaval (que en 2026 cae el 17 de febrero) es día de descanso obligatorio.

01
El decreto excluye la aplicación la Autoridad del Canal de Panamá.
Entidades judiciales

ml | El Órgano Judicial de Panamá cerrará sus despachos y suspende términos el lunes 16 y miércoles 18 de febrero, retomando labores el jueves 19 de febrero, aunque algunos años el cierre puede ser diferente (lunes y martes).

No obstante, la medida no aplicará a las oficinas judiciales del Sistema Penal Acusatorio que, por la naturaleza de sus funciones, operan bajo un sistema de turnos. Tampoco se verán afectadas las jurisdicciones de Niñez, Adolescencia y de Familia, exclusivamente en lo referente a la atención de medidas urgentes.

Reprograma citas médicas

ml | De acuerdo con el comunicado de la Caja de Seguro Social las citas en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, originalmente programadas para el miércoles 18 de febrero de 2026, se trasladarán al sábado 7 de febrero de 2026.

Asimismo, precisó que el nosocomio operará en horario regular el sábado, garantizando la atención médica programada. La Caja de Seguro Social aclaró que esta medida busca asegurar la continuidad de los servicios y evitar afectaciones a los pacientes durante los días festivos.

