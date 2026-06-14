Hospital de Obaldía reporta aumento de casos respiratorios en niños

El Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía informó que en las últimas semanas ha registrado un incremento significativo en la demanda de atención en su Servicio de Urgencias Pediátricas, situación asociada al inicio de la temporada de infecciones respiratorias y al aumento de enfermedades gastrointestinales que afectan principalmente a la población infantil.

Mediante un comunicado, la institución explicó que el aumento de pacientes ha generado una mayor presión sobre las áreas de urgencias, observación, hospitalización y cuidados intensivos, aunque aseguró que el personal médico, de enfermería, técnico y administrativo continúa realizando esfuerzos para garantizar una atención segura, oportuna y de calidad.

Ante este panorama, el hospital hizo un llamado a la población de Chiriquí y de toda la región occidental a utilizar de manera adecuada la red de servicios de salud, acudiendo al nivel de atención que corresponda según la complejidad de cada caso.

La entidad señaló que esta medida contribuirá a optimizar los recursos disponibles y permitirá brindar una atención más eficiente a los pacientes que requieren cuidados especializados.

Asimismo, informó que mantiene activados sus mecanismos de monitoreo y evaluación permanente para dar seguimiento a la demanda asistencial e implementar las acciones necesarias que fortalezcan su capacidad de respuesta.