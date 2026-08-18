Hospital del Niño suspende cirugías electivas ante alta demanda

La situación en el Hospital del Niño se mantiene bajo presión debido al incremento de casos de virus sincitial respiratorio (VSR). Actualmente, el centro médico registra 61 pacientes hospitalizados por esta causa, de los cuales más de 20 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos.

Ante este panorama y la falta de disponibilidad de camas, el director médico del hospital, el doctor Paul Gallardo, confirmó la suspensión temporal de las cirugías electivas que requieran hospitalización. El galeno explicó: “Lamentablemente tenemos que suspender las cirugías que son electivas, que están programadas que serían de cierta complejidad y que ameritan hospitalización porque no hay camas disponibles para ese tipo de cirugías”.

Gallardo aclaró que “las cirugías que vienen al cuarto de urgencia, las cirugías que salen por alguna complicación de los pacientes hospitalizados, esas se van a seguir realizando”. Además, detalló que el hospital amaneció con “401 pacientes”, de los cuales “hay 23 pacientes en cuidados intensivos que son secundarios al virus sincitial respiratorio” y “otros 38 que están en la sala, afortunadamente no están graves, pero también tienen virus sincitial respiratorio”.

Sobre las operaciones aplazadas, indicó que “las personas que tengan a sus hijos con cirugías programadas, esas especialidades van a ser reprogramadas, ellos tienen que acudir a su cita para que el cirujano la reprograme”.

Cifras y postura del MINSA

Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA) confirmó un total de 18 defunciones a nivel nacional asociadas a este virus. Al respecto, la directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, detalló que “de las 18 defunciones, las mamás no habían recibido la vacuna”, añadiendo que influyen “otras condicionantes, como en su momento sabemos, cuando hablamos de niños de menores de 5 años, tema de estado inmunológico, tema del estado nutricional, poder tener otro tipo de enfermedades que complican los escenarios y la evolución de la enfermedad”.

Gill precisó la distribución de los casos: “Defunciones de virus sincitial respiratorio son 18, 16 pertenecen a menores de 5 años, 2 mayores de 65 años, 2 de esas defunciones son de sexo masculino, 6 pertenecen al sexo femenino”, y sobre las regiones indicó que “seis pertenecen a la comarca Ngäbe Buglé, tres a Bocas del Toro, tres a Chiriquí, dos a Panamá Oeste y el resto de lo que sería a nivel nacional una defunción”.

Para hacer frente a esta situación, el MINSA anunció que desplegará equipos a nivel nacional para fortalecer las coberturas de vacunación.