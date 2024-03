Por otro lado, algunos grupos magisteriales han anunciado acciones. Los docentes aglutinados en la Unidad Magisterial Libre (UMALI) se declararon en huelga de brazos caídos a partir de hoy, en rechazo a la decisión tomada por el Meduca de iniciar el año escolar de forma escalonada y progresiva. Así, Alberto Díaz Ramos, de ASOMOGRERP no descartó huelga “porque al menos cuatro escuelas no están listas en Colón”.

”Las clases van a arrancar según lo establecido, pero varias escuelas no van a iniciar porque no tienen las condiciones. Por ejemplo, el IPT de Colón, no tiene insumos ni laboratorios y el colegio Secundario Gatuncillo no tiene sillas”.