Hoy se inicia pago de los Programas de Transferencias Monetarias en áreas de difícil acceso

Cerca de 22,056 panameños que residen en áreas comarcales y de difícil acceso recibirán el tercer pago de las Transferencia Monetarias Condicionadas a partir de este lunes, 22 de septiembre. En esta jornada, el Estado panameño desembolsará 4.6 millones de balboas, distribuidos a través de 146 puntos de pago establecidos en 20 rutas logísticas, informaron del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La Comarca Ngäbe-Buglé es la región con mayor número de beneficiarios, con 13,370 personas. Le siguen la Comarca Guna Yala con 3,346 y la Comarca Emberá Wounaan con 2,054 beneficiarios. Del total, 18,306 son mujeres y 3,750 hombres.

En cuanto a los programas, Red de Oportunidades beneficia a 13,165 personas, seguido por 120 a los 65 con 6,166, el Bono Alimenticio del SENAPAN con 2,015 y Ángel Guardián con 710 beneficiarios, detallaron del Mides. Destacaron que, en el primer año de gestión del presidente José Raúl Mulino, se ha logrado un ahorro de 197,954 balboas en la logística de los pagos.

“Este ahorro se debe a la optimización del personal y la reducción en horas de vuelo requeridas para transportar fondos a las áreas remotas, lo que representa un uso más eficiente de los recursos del Estado”, detallaron.

Además de los pagos, informaron que se realizarán ferias de salud y de alimentos en colaboración con el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y otras entidades, con el objetivo de brindar atención integral a las comunidades beneficiadas.