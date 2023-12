Hurtos, robos, estafas y fraudes, los delitos más comunes a fin de año

Las fiestas de fin de año se avecinan y con ellas la oportunidad para que los delincuentes aprovechen para cometer sus fechorías, por lo que las autoridades recomiendan estar alerta. “El robo, el hurto, el marcaje, clonajes de tarjetas, estafas y fraude son los delitos más comunes en esta época”, detalló la subcomisionada Irán de Muy, Jefa del Servicio Policial de Integración y Participación Ciudadana. De Muy explicó que el robo es cuando se aplica violencia sobre la persona, intimidación o el uso de un arma de fuego. Mientras que para el hurto utilizan métodos de distracción, le sacan la cartera y el celular, que es lo que más les gusta durante estas fechas. Las paradas de transporte público, los centros comerciales, los estacionamientos y los sitios con aglomeración son los principales lugares en el que pueden ser escenarios para que se registren delitos. Las autoridades recomiendan a la población estar siempre alerta, evitar utilizar mochilas de espalda, no dejar artículos de valor en los autos, no estacionarse en lugares oscuros y solitarios, no cargar dinero en efectivo. Si manejan dinero en efectivo por pago de abonos y planillas, realizar las transacciones bancarias acompañados.