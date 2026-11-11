IDAAN: Daños en tanque de la potabilizadora complican el suministro de agua en Chitré

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el terremoto del 9 de octubre dañó un tanque de 400 mil galones de la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré, lo que afecta la presión con la que se distribuye el agua en distintos sectores del distrito.

Antonio Tercero González, director de la institución explicó, en conferencia de prensa, que el tanque funcionaba como reserva y también como tanque de contacto para la cloración. Debido a las grietas que comprometieron su estructura, el IDAAN tuvo que retirarlo de operaciones e implementar un bypass para mantener el abastecimiento.

”Al sacar el tanque de reserva no podemos utilizarlo para presurizar las líneas, es decir, como no tenemos reserva y no podemos soltar el agua en gran cantidad, el agua pierde presión y no llega a los lugares distantes”, señaló.

El funcionario aclaró que la potabilizadora no ha disminuido su producción a raíz del sismo y actualmente genera los mismos 6.5 millones de galones diarios que antes del evento. Sin embargo, reconoció que el acueducto ya presentaba deficiencias de producción y que la pérdida del tanque agravó los problemas de distribución.

Para mantener el servicio, el agua que sale de la planta pasa directamente a la red y el cloro se dosifica manualmente. El director indicó que la institución necesitó más de 48 horas de trabajo ininterrumpido para poner en marcha este mecanismo desde el día del terremoto.

Como parte de las medidas para reforzar el suministro, el IDAAN propone instalar temporalmente una planta modular con capacidad adicional de un millón de galones. También se prevé que la empresa contratista que ya cuenta con orden de proceder active trabajos para aumentar la producción de la potabilizadora.

Mientras se realizan estas intervenciones, la institución distribuye agua mediante camiones cisterna y modifica la operación de las válvulas para llevar el suministro a los puntos más afectados. Estos ajustes pueden provocar variaciones de presión entre sectores y horarios.

El director también informó que el IDAAN identificó 26 tanques de almacenamiento que requieren atención por daños o deterioro. La institución prevé desmontar y retirar las estructuras que representen un peligro para las comunidades, con prioridad para aquellas clasificadas como críticas.

Las afectaciones no se limitan a Chitré. En la planta de Santa Marta, en Bugaba, Chiriquí, también fue necesario aplicar un bypass para mantener el servicio, mientras se prepara una intervención más amplia mediante una licitación para reestructurar la infraestructura.