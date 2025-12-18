IDAAN inicia proyectos para mejorar el suministro de agua potable en Panamá Oeste

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso en marcha dos proyectos destinados a mejorar el suministro de agua potable en La Chorrera y Arraiján, con el objetivo de eliminar progresivamente el uso de carros cisterna y garantizar un servicio sostenible.

Las obras se desarrollarán en Naos–La Palmita, en Barrio Balboa (La Chorrera), donde beneficiarán a más de 4 mil residentes, y en las comunidades de Koskuna y Bello Horizonte, en Veracruz (Arraiján), que reúnen alrededor de 324 viviendas.

Durante el acto de entrega de órdenes de proceder, el director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, señaló que “nos propusimos la eliminación del uso de carros cisterna en forma progresiva, hoy avanzamos en Panamá Oeste con la entrega de órdenes de proceder de dos proyectos que cumplen con este compromiso”.

Villarreal destacó además que “son noticias que nos llenan de satisfacción porque con estas acciones estamos cumpliendo con un compromiso primordial del Presidente de la República, José Raúl Mulino, que es llevarle agua potable a nuestra gente”.

En Naos–La Palmita se construirá una estación de bombeo y tanques de reserva, mientras que en Koskuna y Bello Horizonte se reactivarán pozos y se instalará una estación de bombeo y un tanque de almacenamiento.