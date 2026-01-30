Idaan reitera paralización de la potabilizadora de Chilibre este fin de semana

El servicio de agua potable se verá afectado en los distritos de Panamá y San Miguelito debido a la paralización por mantenimiento de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reiteró que la medida regirá desde el sábado 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero.

La paralización programada tendrá una duración aproximada de 18 horas, debido a los trabajos de interconexión del Anillo del Este, un proyecto que pretende reforzar el sistema de distribución de agua potable en la ciudad capital.

La suspensión de operaciones iniciará el sábado a las 6:00 a. m., y se extenderá hasta la medianoche. El Idaan informó que el domingo continuarán las labores técnicas complementarias, necesarias para completar el proceso de interconexión y garantizar la estabilidad del sistema una vez se restablezca el servicio.