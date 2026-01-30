Idaan reitera paralización de la potabilizadora de Chilibre este fin de semana

El servicio de agua potable se verá afectado en los distritos de Panamá y San Miguelito debido a la paralización por mantenimiento de la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) reiteró que la medida regirá desde el sábado 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero.La paralización programada tendrá una duración aproximada de 18 horas, debido a los trabajos de interconexión del Anillo del Este, un proyecto que pretende reforzar el sistema de distribución de agua potable en la ciudad capital.La suspensión de operaciones iniciará el sábado a las 6:00 a. m., y se extenderá hasta la medianoche. El Idaan informó que el domingo continuarán las labores técnicas complementarias, necesarias para completar el proceso de interconexión y garantizar la estabilidad del sistema una vez se restablezca el servicio.