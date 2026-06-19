Identifican y expulsan a un ciudadano colombiano vinculado al Clan del Golfo

La Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración, confirmó la vinculación de un ciudadano colombiano con la organización criminal Clan del Golfo, lo que dio origen a la expulsión del extranjero del territorio nacional.

Según el reporte oficial remitido, la verificación realizada a través de las bases de datos institucionales permitió constatar que el extranjero contaba con alerta roja de Interpol.

Así como una orden de captura vigente por los siguientes delitos: Concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.