Ifarhu inicia mañana desembolso de becas y asistencias económicas

El @IFARHU anunció que a partir mañana, lunes 15 de diciembre iniciará el pago de Becas y Asistencias Económicas, correspondientes al desembolso 2025, beneficiando a 365,724 estudiantes a nivel nacional, con una inversión superior a B/. 83.6 millones.

“Para quienes no retiraron el primer pago en jornadas anteriores, debe presentar el boletín final 2024 y matrícula 2025, y el boletín del primer y segundo trimestre del 2025”, informó la institución.

Los funcionarios recomendaron a los estudiantes y acudientes seguir las indicaciones emitidas por cada regional, para conocer los horarios, lugares de pago o ajustes en el cronograma.

Aclararon que las regionales de Penonomé, Los Santos, Darién y Soná se encuentran pendientes de reprogramación, por lo que deberán esperar la actualización oficial de sus calendarios.