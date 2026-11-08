IMHPA prevé lluvias y tormentas en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este domingo 8 de noviembre se esperan condiciones variables, con periodos de nubosidad y lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, principalmente en el occidente del territorio nacional.

De acuerdo con la entidad, en la vertiente del Caribe, las precipitaciones podrían presentarse durante la madrugada en Guna Yala, Colón y Bocas del Toro. En horas de la tarde, se prevén aguaceros de intensidad moderada con tormentas en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en otros puntos de Colón y Guna Yala podrían ocurrir lluvias ocasionales.

Para el Pacífico, el pronóstico contempla aguaceros aislados durante la tarde en Chiriquí, la cordillera Central, el norte de Panamá Oeste y sectores del norte y este de la provincia de Panamá. Las lluvias podrían continuar durante la noche en Tierras Altas, Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, el IMHPA estima máximas de entre 18 °C y 24 °C en la cordillera Central. En el resto del país, los valores podrían alcanzar entre 26 °C y 32 °C.