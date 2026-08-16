IMHPA pronostica lluvias y tormentas para este domingo 16 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó sobre las condiciones climáticas previstas para este domingo 16 de agosto, con lluvias de intensidades variadas, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del país.

De acuerdo al informe en la vertiente del Caribe, se esperan durante el día intervalos nublados y lluvias intermitentes de intensidades variadas desde Colón hasta Bocas del Toro, con potencial de registrarse precipitaciones muy significativas. En la comarca Guna Yala se prevén aguaceros de menor intensidad acompañados de tormentas.

Igualmente el IMPHA detalló que mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, durante la mañana se pronostican cielos nublados y aguaceros con tormentas en la región Oriental y sectores marítimos, con incursiones de lluvias de intensidad variable hacia Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Azuero.

Para horas de la tarde, el IMHPA prevé condiciones más inestables, con cielo nublado y aguaceros acompañados de tormentas, que podrían alcanzar intensidades muy fuertes desde la península de Azuero hasta Chiriquí y en el sur de Darién. En el resto de la vertiente del Pacífico se esperan lluvias de menor intensidad.

Durante la noche persistirán lluvias dispersas de intensidades variadas desde Chiriquí hasta la península de Azuero y el sur de Darién, mientras que en el resto del país se esperan cielos nublados y lluvias ligeras.

En cuanto a las temperaturas máximas la entidad indicó que oscilarán entre 23 °C y 27 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se esperan valores entre 28 °C y 30 °C.

En cuanto a los vientos, predominarán las direcciones noroeste, norte y noreste en la vertiente del Caribe y el Pacífico Central, con velocidades de entre 15 y 20 km/h. En las demás regiones se esperan vientos del oeste, suroeste y sur, con velocidades inferiores a los 20 km/h.

En el mar Caribe se pronostican olas de entre 1.20 y 2.90 metros, con periodos de 8 a 9 segundos, por lo que se recomienda mantener precaución y atender los avisos de vigilancia emitidos por las autoridades.

En el Pacífico, las olas tendrán alturas de entre 0.61 y 1.60 metros, con periodos de 10 a 14 segundos.

Además, los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 3 y 7, con niveles de riesgo moderado a alto en el país.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente en las áreas donde existe potencial de lluvias y tormentas de fuerte intensidad.