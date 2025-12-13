IMPHA emite aviso por condiciones lluviosas y actividad eléctrica para el 13 y 14 de diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) informó sobre las condiciones del tiempo que predominarán en el país durante este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, advirtiendo la presencia de lluvias, aguaceros y actividad eléctrica en distintas regiones del Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con el informe, en la vertiente del Caribe se esperan, durante la mañana, cielos de dispersos a nublados, con eventos lluviosos acompañados de actividad eléctrica en sectores de la comarca Guna Yala y la Costa Arriba de Colón. Para la tarde y la noche, las condiciones se tornarán mayormente nubladas, con lluvias aisladas y episodios de aguaceros de ligeros a moderados, principalmente en Guna Yala, la comarca Ngäbe, Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En cuanto a la vertiente del Pacífico, el IMPHA prevé cielos de dispersos a nublados en horas de la mañana, con lluvias aisladas sobre los golfos de Panamá y Chiriquí, el sur de Veraguas, la región de Azuero y sectores costeros y montañosos de Panamá Este. Para la tarde y noche, se esperan cielos nublados con lluvias y aguaceros aislados de ligeros a moderados, acompañados de actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 11 °C y 25 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 27 °C y 31 °C. En cuanto a los vientos, en el Caribe se registrarán flujos del oeste durante la mañana, con velocidades de entre 5 y 15 km/h, cambiando a oeste-noroeste en la tarde y noche. Para el Pacífico, los vientos soplarán del sureste en la mañana, con velocidades de 3 a 5 km/h, intensificándose del sur-suroeste en la tarde y noche, con rachas de hasta 20 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, el IMPHA indicó que se mantienen favorables en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas de hasta 1.81 metros, con periodos no mayores a nueve segundos, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán aproximadamente 0.91 metros, con periodos de siete segundos.

Finalmente, el instituto advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos durante las horas de la mañana y la tarde en todo el país, por lo que recomienda a la población tomar las debidas medidas de protección.