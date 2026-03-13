Inauguran nueva Embajada de Ucrania en Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vázquez, y su homólogo de Ucrania, Andrii Sybiha, participaron en la inauguración de la nueva Embajada de Ucrania en Panamá, un paso que refuerza la presencia diplomática de ese país en América Latina.

En el acto, Martínez-Acha destacó que la apertura de la sede diplomática simboliza la confianza y la voluntad de fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

“No es simplemente la apertura de una misión diplomática; es una señal de confianza, de visión y de amistad entre dos naciones que comparten valores fundamentales como la libertad y la dignidad”, afirmó.

El jefe de la diplomacia panameña subrayó además que la decisión de Ucrania de abrir su embajada en Panamá adquiere un significado especial en el contexto actual. “En medio de la adversidad, Ucrania no se repliega: se abre al mundo, construye alianzas y extiende puentes hacia nuevas regiones, entre ellas América Latina”, señaló.

También destacó los encuentros sostenidos entre el presidente Mulino y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, en foros internacionales, los cuales han contribuido a fortalecer el diálogo entre ambos países.

A la inauguración de la embajada ucraniana asistieron los embajadores de la Unión Europea acreditados en Panamá, otros miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales.

La delegación ucraniana estuvo conformada, además del canciller Sybiha, por su esposa Tetiana Sybiha; la directora para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oksana Dramaretska; el portavoz de la Cancilleria Heorhii Tykhyi; Karyna Rohuila, consejera de la Dirección de Seguridad Internacional y Defensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania; y Oleksandr Rummo, encargado de Negocios de la Embajada de Ucrania en Panamá.

Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993, fortalecidas recientemente con el respaldo panameño a la soberanía ucraniana. Ambos países han suscrito siete acuerdos bilaterales y mantienen otros seis en negociación en áreas como comercio, cooperación contra el tráfico de estupefacientes, educación, intercambio de información tributaria y movilidad laboral.