Incautan 2,694 pastillas de sustancias controladas en el Aeropuerto de Tocumen

El Servicio Nacional Aeronaval informó que unidades de esta institución incautaron 2,694 pastillas de sustancias controladas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.En el operativo, un ciudadano vinculado al hecho fue aprehendido y puesto a órdenes de la Procuraduría General de la Nación para los trámites correspondientes.Las autoridades continúan trabajando para combatir el tráfico de sustancias ilícitas en el país, garantizando la seguridad y el bienestar de la población. Destacaron que la operación es un ejemplo del compromiso del Servicio Nacional Aeronaval para enfrentar este flagelo.