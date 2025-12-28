Incautan 922 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en las costas panameñas

En acciones realizadas en las costas panameñas, personal del Servicio Aeronaval y la Fiscalía de Drogas logró la incautación de 922 paquetes de supuesta sustancia ilícita.

El primer cargamento, 300 paquetes, fue incautado en el marco de la Operación Escudo Protector, en el Pacífico Oriental. La acción dejó como resultado la aprehensión de un hombre.

Otros 622 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron retenidos, cuatro hombres aprehendidos y una embarcación decomisada, como resultado de labores de vigilancia y control marítimo, desarrolladas en el Archipiélago de las Perlas.

Además, la Fiscalía de Drogas logró la imputación de cargos y que se decretara la medida de detención provisional para seis panameños y un ciudadano colombiano, tras la incautación de 240 paquetes de presunta sustancia ilícita en Pedasí, Los Santos.