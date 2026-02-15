Incautan droga y armas tras persecución en Villa Lobos

Unidades de la Policía Nacional hallaron 10 paquetes de presunta sustancia ilícita y cuatro armas de fuego durante acciones preventivas y operativas realizadas en el sector El Hueco, en Villa Lobos, corregimiento de Pedregal.

La intervención se produjo tras una alerta ciudadana que advertía sobre la presencia de dos personas sospechosas en el área. Al notar la presencia policial, los individuos se dieron a la fuga, dejando abandonada la evidencia en el lugar.

Los indicios decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes, con el objetivo de ubicar y aprehender a los responsables de este hecho delictivo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a continuar colaborando con información que contribuya a fortalecer la seguridad en las comunidades.