Incendio afecta a dos embarcaciones en la Calzada de Amador

Un incendio afectó a dos embarcaciones en el muelle de Flamenco Marina, ubicado en la Calzada de Amador, la noche del sábado 24 de octubre.

La emergencia fue atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá a las 11:20 p. m., con el despliegue de cinco vehículos de la Zona Regional Panamá: tres de extinción, identificados con los números 294, 769 y 856, además de las unidades 453 y 420.

Los bomberos lograron extinguir las llamas sin que se reportaran personas heridas. No obstante, ambas embarcaciones sufrieron daños materiales.

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizará las investigaciones para determinar las causas del siniestro.