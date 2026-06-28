Incendio en San Felipe deja 22 familias sin hogar; Gobierno habilita albergue temporal

Un total de 22 familias que perdieron sus viviendas tras un incendio registrado la madrugada de este domingo en un caserón ubicado entre la Avenida B y la Calle 12, en el corregimiento de San Felipe, serán trasladadas a un albergue temporal mientras las autoridades coordinan su reubicación.

De acuerdo con el censo realizado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el siniestro dejó 68 personas afectadas, entre ellas 32 adultos —13 de ellos adultos mayores—, siete adolescentes, 23 niños y niñas, y seis bebés menores de tres meses.

Las familias serán alojadas temporalmente en el Gimnasio José “Beto” Remón, en Calidonia. El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que distintas entidades del Gabinete Social coordinan la atención a los damnificados y señaló que la prioridad será garantizarles un refugio seguro mientras se evalúan los daños y se gestiona una solución habitacional definitiva. “Todos mis buenos deseos para que salgan bien de esto”.

Por su parte, el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, indicó que los afectados serían trasladados al albergue durante la tarde de este domingo en dos autobuses del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Agregó que la estrategia para la reubicación definitiva de las familias se coordina junto con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).