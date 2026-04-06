Incendio obliga al cierre del Puente de las Américas; reportan explosiones

El Puente de las Américas fue cerrado al tránsito vehicular la tarde de este lunes, 6 de abril, debido a un incendio registrado en su parte inferior, situación que ha dejado al menos dos heridos y personas atrapadas.

Equipos de emergencia se encuentran en el área realizando labores de rescate, mientras las autoridades evalúan los riesgos y mantienen medidas de seguridad en la zona.

De manera preliminar, se reportó en redes sociales sobre fuertes explosiones asociadas al siniestro, mientras que una densa columna de humo está afectando la visibilidad y las condiciones para conducir en la zona.

De forma extraoficial, se maneja la versión de que el incidente podría estar relacionado con el accidente de un camión cisterna; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Se espera un pronunciamiento oficial del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP) para esclarecer las causas del incendio.

La información se encuentra en desarrollo...