Inicia la vacunación contra la influenza en todo el país

La vacunación contra la influenza inicia hoy en todo el país con las primeras 384 mil dosis, según informó el Ministerio de Salud (Minsa). La entidad detalló que la jornada se realizará de forma gratuita en sus instalaciones, en la Caja de Seguro Social (CSS) y en centros de salud.

Itzel de Hewitt, jefa nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), destacó que el plan se completará con tres lotes de 384 mil dosis y uno de 98 mil, extendiéndose hasta el mes de mayo.

Según De Hewitt, la vacuna contra la influenza es estacional y prioriza a grupos específicos: niños menores de cinco años, adultos mayores, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y personal de salud.

“La primera actividad es la vacunación a funcionarios de salud. La segunda etapa se enfoca en la población objetivo: pacientes del programa SADI (CSS) y pacientes encamados en sus hogares, incluyendo a sus cuidadores; población en riesgo, así como visitas a guarderías y centros CAIPI a nivel nacional”, manifestó la jefa del PAI.

Una vez protegido el primer bloque, se intensificará el programa. Para mayo, se iniciará la vacunación en empresas y se habilitarán puestos en centros de concentración pública como supermercados, malls y terminales de autobuses.

Atención a viajeros

De Hewitt destacó que cuentan con un esquema especial para viajeros: “Hemos estado coordinando no solo influenza, sino también sarampión”, debido a la alerta epidemiológica en Guatemala y Canadá. Asimismo, informó que existe un paquete de inmunización disponible para quienes viajen al Mundial.