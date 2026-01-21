Inician las evaluaciones para rehabilitar las pistas del Aeropuerto de Tocumen

El Departamento de Prensa del Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que han iniciado las evaluaciones técnicas de las mezclas asfálticas para la rehabilitación integral de sus dos pistas de aterrizaje y calles de rodaje.

Este procedimiento tiene como objetivo evaluar, mediante un tramo de prueba, el cumplimiento de los parámetros físicos y mecánicos de los diseños de mezclas y de los riegos de adherencia. Asimismo, se busca verificar las metodologías de producción, transporte, conformación, colocación y compactación del material.

El gerente general de la terminal aérea, José Ruiz Blanco, destacó la relevancia de esta inversión para el país: “Esta rehabilitación es fundamental para consolidar la posición de Panamá como líder en conectividad aérea en la región”, afirmó.

Estos procesos se desarrollan dentro de las estrictas ventanas operativas contempladas en el contrato adjudicado el pasado 20 de octubre por un monto de 56.9 millones de dólares. El proyecto está a cargo del consorcio PYCRAT, integrado por las empresas Mota-Engil Engenharia e Construção, S.A. y la costarricense Constructora MECO, S.A. El contrato contempla dos años de ejecución de obras, seguidos de dos años adicionales de mantenimiento para garantizar la operatividad continua y segura de la infraestructura.

Las labores abarcan la rehabilitación y el mantenimiento integral de las pistas 03L-21R y 03R-21L, así como de las calles de rodaje adyacentes. El plan incluye el diseño, la inspección y la ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo, con tareas programadas como la evaluación periódica de pavimentos, remoción de caucho, repintado de señalización horizontal y reparaciones basadas en el sistema de gestión técnica del aeropuerto. Los trabajos se realizarán en horario nocturno para no afectar el tráfico normal de pasajeros y aeronaves.

Se estima que el proyecto generará más de 700 empleos directos e indirectos, contribuyendo de manera significativa a la dinamización de la economía nacional. Actualmente, por las dos pistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen aterrizan y despegan, en promedio, más de 450 aeronaves de pasajeros y carga cada día.