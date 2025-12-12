Nacionales

Inseguridad crece en Bella Vista por grupos de menores en riesgo

Las edades de los menores oscilan entre los nueve y 13 años. En la mayoría de los casos, estos residen en los sectores de Calidonia, El Chorrillo, Boca La Caja y Nuevo Veranillo con hogares disfuncionales sin un adulto responsable a cargo

Inseguridad crece en Bella Vista por grupos de menores en riesgo
ML | El mayor Alexander Herrera junto al representante César Kiamco, en la reunión.
Yalena Ortiz
12 de diciembre de 2025

La presencia de grupos de menores de edad en estado de vulnerabilidad, que solicitan dinero o se dedican a la venta de buhonería en el corregimiento de Bella Vista, fue el tema principal de la reunión a la que asistieron representantes de la Policía Nacional, el Senniaf, comerciantes y residentes, informó el mayor Alexander Herrera Pinto, jefe del área “B” (Bella Vista) de la zona de Policía de San Francisco.

“Tenemos dos tipos de casos: los menores sin acompañamiento de los padres y los que están acompañados de sus padres en una situación laboral irregular (vendiendo pastillas, pidiendo dinero). Hemos encontrado menores con 200 o 300 dólares, producto de pedir dinero. Muchas veces las personas se concientizan que no es correcto darles dinero y les compran pizza o comida rápida, y ellos lo toman como un vicio y se pueden tornar agresivos, sobre todo cuando andan en grupos de hasta ocho menores. Han llegado a arrebatarle alguna pertenencia a las personas si no les dan algo”, comenta el mayor Herrera Pinto.

El representante de corregimiento, César Kiamco, dijo que “la Junta Comunal de Bella Vista está cumpliendo su rol: articular a las autoridades y dar a los vecinos un espacio seguro para expresar sus preocupaciones. Seguiremos acompañando a la comunidad y exigiendo acciones concretas que permitan reducir estos incidentes en nuestro corregimiento”.

24
horas, está habilitado el número de denuncias del Senniaf: 6378-7876.
Tags:
Policía
|
Bella Vista
|
inseguridad
|
Menores
|
TE PUEDE INTERESAR