Inseguridad crece en Bella Vista por grupos de menores en riesgo

La presencia de grupos de menores de edad en estado de vulnerabilidad, que solicitan dinero o se dedican a la venta de buhonería en el corregimiento de Bella Vista, fue el tema principal de la reunión a la que asistieron representantes de la Policía Nacional, el Senniaf, comerciantes y residentes, informó el mayor Alexander Herrera Pinto, jefe del área “B” (Bella Vista) de la zona de Policía de San Francisco.

“Tenemos dos tipos de casos: los menores sin acompañamiento de los padres y los que están acompañados de sus padres en una situación laboral irregular (vendiendo pastillas, pidiendo dinero). Hemos encontrado menores con 200 o 300 dólares, producto de pedir dinero. Muchas veces las personas se concientizan que no es correcto darles dinero y les compran pizza o comida rápida, y ellos lo toman como un vicio y se pueden tornar agresivos, sobre todo cuando andan en grupos de hasta ocho menores. Han llegado a arrebatarle alguna pertenencia a las personas si no les dan algo”, comenta el mayor Herrera Pinto.

El representante de corregimiento, César Kiamco, dijo que “la Junta Comunal de Bella Vista está cumpliendo su rol: articular a las autoridades y dar a los vecinos un espacio seguro para expresar sus preocupaciones. Seguiremos acompañando a la comunidad y exigiendo acciones concretas que permitan reducir estos incidentes en nuestro corregimiento”.