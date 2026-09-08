Inspeccionan planta de tratamiento en San Miguelito por presunta contaminación hídrica

La Fiscalía Superior de Ambiente de la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección ocular en una zona residencial del distrito de San Miguelito, como parte de las investigaciones por el supuesto vertimiento de aguas de una planta de tratamiento hacia fuentes hídricas.

Durante la diligencia se efectuó una prueba de tinción y un muestreo de agua con el fin de verificar si las descargas cumplen con los límites permisibles y de trazar el recorrido del flujo a través de las canalizaciones pluviales. En la inspección participaron unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, personal de fiscalización del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y biólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), quienes ejecutaron los análisis científico-técnicos para verificar la trayectoria de las aguas efluentes de la planta.

La Fiscalía Superior de Ambiente detalló que mantiene abiertas 32 carpetillas de investigación por presuntas descargas y contaminación hídrica generadas por plantas de tratamiento en su jurisdicción. Ante estos hechos, la Procuraduría reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, en estricto apego a la Constitución y la ley, y con respeto a las garantías ciudadanas.