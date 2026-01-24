Instalan boyas en Parque Marino Isla Bastimentos

Con el objetivo de minimizar el impacto de las embarcaciones sobre los ecosistemas marinos cercanos a la costa, guardaparques del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB) iniciaron la primera fase del proyecto “manejo y conservación marina” financiado por la Fundación Natura, el cual consistirá en la instalación de ocho boyas de amarre, específicamente en Cayo Zapatilla N.º 2, las cuales contribuirán al ordenamiento del uso público y la navegación en áreas cercanas a la playa.

En un comunicado, la Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) indicó que en la primera fase del proyecto se instalaron cuatro (4) boyas equipadas con cadenas de acero inoxidable, lo cual permitirá que los usuarios del área protegida amarren sus embarcaciones de manera segura, evitando el anclaje sobre pastos marinos y arrecifes de coral, los cuales se encuentran próximos a la línea de playa. Esto es importante para el ordenamiento del fondeo de embarcaciones en áreas autorizadas y a la reducción del impacto por anclaje sobre pastos marinos y arrecifes de coral.

En seguimiento a este proyecto, MiAMBIENTE continuará con la instalación total de las ocho (8) boyas de amarre previo a la jornada de carnavales, donde hay una mayor afluencia de visitantes. Por otra parte, se ha programado mantener acciones de educación ambiental dirigidas a operadores turísticos y capitanes para el uso adecuado de las boyas por parte de los usuarios.