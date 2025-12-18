Instalan Comisión Nacional de Salud Especializada para fortalecer el acceso a medicamentos

Ayer, fue instalada la Comisión Nacional de Salud Especializada, con el objetivo de establecer negociaciones directas con las casas farmacéutica, informaron las autoridades de salud.

Julio Sandoval, asesor del Despacho Superior del Minsa, en representación del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la Comisión está integrada por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, los Patronatos, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.

La Comisión Nacional de Salud Especializada buscará establecer negociaciones directas con las casas farmacéuticas, con el propósito de obtener mejores precios y garantizar la calidad de los medicamentos, en especial aquellos de alto costo, terapias innovadoras y productos biotecnológicos, facilitando así el acceso oportuno de los pacientes a estos tratamientos.

“El objetivo es que los pacientes tengan acceso universal a estos medicamentos, sin discriminación entre asegurados y no asegurados”, señaló Sandoval.

Asimismo, informó que se han planificado reuniones bimensuales, durante las cuales se elaborará el reglamento interno y cada miembro de la Comisión aportará su experiencia y conocimiento técnico.

Luego de instalada esta Comisión se elaborará su reglamento interno de funcionamiento, acorde con las funciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 27 de 10 de mayo de 2024, el cual será aprobado por el Ministerio de Salud mediante resolución.