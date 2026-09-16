Instalan mesa técnica para atender daños estructurales en la barriada Valle de Los Cerezos

Hoy se celebró la primera mesa técnica interinstitucional para atender la grave problemática que enfrentan las familias de la barriada Valle de Los Cerezos, ubicada en el corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, donde decenas de residencias presentan serios daños estructurales. La reunión, encabezada por la defensora del Pueblo, Ángela Russo, marcó el inicio de un diálogo formal entre las entidades competentes y la comunidad afectada. Por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) participó el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, quien aseguró que la institución dará seguimiento al caso para escuchar a las familias y evaluar, dentro del marco legal vigente, las posibles vías de intervención.

Durante su intervención, Méndez recordó que el proyecto fue desarrollado al amparo de la Ley 13 de 22 de enero de 2001, normativa que promueve la construcción de soluciones habitacionales de interés social mediante el traspaso de terrenos estatales a la empresa privada. No obstante, advirtió que, al tratarse de una obra de carácter privado, la capacidad de acción del Miviot es limitada, por lo que no es posible intervenir de forma arbitraria sin el debido sustento jurídico.

En este primer encuentro participaron también voceros de las familias afectadas, así como representantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y autoridades locales de Arraiján, quienes coincidieron en la urgencia de mantener la mesa de trabajo activa hasta alcanzar una solución integral para los residentes.