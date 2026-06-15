Nacionales

Instalan tanques para suministrar agua en Las Garzas

Instalan tanques para suministrar agua en Las Garzas
Redacción Metro Libre
15 de junio de 2026

Al menos 5,000 residentes del corregimiento de Las Garzas, en Panamá Este, se beneficiarán con la instalación de 10 tanques que permitirán dotarlos de agua potable y cosechar agua de lluvia para atender sus necesidades más apremiantes, informó el Municipio de Panamá.

“La comunidad judía a través de la ‘Fundación Cadena’ pone los tanques, la Alcaldía de Panamá aporta materiales básicos: piedra, arena y cemento, y la comunidad apoya con la mano de obra para la construcción de las bases donde se colocarán los tanques de almacenamiento y se harán las conexiones de PVC necesarias”, detalló la institución.

Los residentes de Los Mares, San Francisco y La Bendición de Las Garzas ya no tendrán que caminar hasta 4 kilómetros de ida y vuelta a la toma de agua más cercana. En cada vivienda se instalarán dos tanques con capacidad de 150 galones conectados a dos líneas: una surtirá la red del IDAAN para beber, cocinar y el aseo personal, y la otra recogerá agua de lluvia para lavar, limpiar y abastecer los servicios sanitarios.

Este proyecto conjunto tiene como meta instalar más de 1,000 tanques para satisfacer esta necesidad vital en cada familia, garantizando que el suministro llegue a las llaves de sus hogares de manera digna y segura.

Tags:
Municipio de Panamá
|
agua potable
|
suministro
|
tanque de agua
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR