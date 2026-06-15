Instalarán pantallas gigantes en cinco provincias para transmitir partidos de la Selección de Panamá en el Mundial de fútbol

El Gobierno Nacional, el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) anunciaron la instalación de pantallas gigantes en cinco provincias del país para la transmisión de los próximos partidos de la Selección Nacional, durante la fase de grupos del Mundial de fútbol, que se celebra en Norteamérica.

Según el reporte emitido en redes sociales, las actividades están programadas para los días miércoles 17 (Panamá vs Ghana), martes 23 (Panamá vs Croacia) y sábado 27 de junio (Panamá vs Inglaterra). El ingreso a las actividades será gratuito y estará sujeto a la entrega de cintillos.

Los puntos seleccionados son: el gimnasio La Basita, en Chiriquí; el estadio Omar Torrijos Herrera, en Veraguas; el estadio Los Milagros, en Herrera; el gimnasio Roberto Durán, en Panamá; y el estadio Mariano Bula, en Colón.

Los asistentes podrán retirar los cintillos en las oficinas regionales de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento desde una hora antes del inicio de cada partido de la selección panameña.