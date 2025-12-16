Integración de los servicios del Minsa-CSS iniciará en Herrera y Los Santos

Autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS) informaron que avanzan en el proceso de integración de los servicios de salud, “en beneficio de los pacientes asegurados y no asegurado de ambos sistemas”.

Carlos Abadía, asesor del Minsa y miembro de la Comisión del Plan de Integración de Servicios Minsa- CSS, explicó que “la integración es una acción administrativa para ser más eficiente, a través de una hoja de ruta que incluye la gobernanza, el financiamiento y el recurso humano.

Indicó que “la comisión viene trabajando durante meses para iniciar esta integración en las provincias de Herrera y Los Santos, donde dará inicio este proceso”.

“La integración entre ambas entidades busca unir sus fortalezas y disminuir sus debilidades”, dijo Abadía.

“Un ejemplo de integración que ha funcionado desde hace más de 40 años a la población es el Hospital Rafael Hernández de la CSS en Chiriquí, donde se atienden asegurados y no asegurados por igual. Asimismo, el Hospital José Domingo de Obaldía del Minsa en Chiriquí, presta atención en salud a asegurados y no asegurados; y nunca se ha presentado problemas”, afirmó Abadía.

Con el plan de integración se beneficiará a toda la población, y el mayor beneficiario será el asegurado, porque actualmente la CSS solo tiene 78 instalaciones, mientras que el Minsa tiene más instalaciones en todo el país.

Aclararon que “dentro del proceso de integración, cada institución (Minsa y CSS) asumirá los costos generados por la atención de los pacientes en las instalaciones de salud pública, lo que no le representará recargos al sistema financiero de la CSS”.