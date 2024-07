Integración del Minsa y la CSS en el radar

El ministro Salud Fernando Boyd planteó la necesidad de un sistema de salud integrado para mejorar la atención de salud de los panameños.

“Si nosotros no logramos unificar, hacer una sola estructura de salud, que no sean separadas, digamos ciudadanos tipo uno y ciudadanos tipo dos, porque yo soy asegurado y el otro no; las planificación se hace muy complicada tanto para la compra de medicamentos, en el caso del personal administrativo, inclusive en los ahorros que se requieren para que alcancen los recursos, que son escasos”, explicó el titular de salud, en declaraciones a Noticias 180 Minutos.

Según Boyd se necesita la integración de los sistemas que brindan el servicio de salud, pero la atención debe permanecer pública. Este plan abarataría costos y haría más eficiente el proceso de citas y las unidades gestoras del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social serían rápidas, manifestó en entrevista a TVN.

Adelantó que ya se han tenido conversaciones con varios gremios, no obstante, para concretar un plan se debe esperar que se establezca el nuevo director de la Caja de Seguro Social.

Al respecto, Juan de Dios Navarro, miembro de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) dijo: “En el libro blanco, propuesto por 16 organizaciones gremiales de salud, desde 2016, se plantea dicha problemática”.