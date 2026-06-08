Intensifican búsqueda de desaparecido en el Cañón Macho de Monte en Chiriquí

La Fuerza de Tarea Conjunta amplió este lunes, 8 de junio, las labores de búsqueda en el Cañón Macho de Monte, en la provincia de Chiriquí, tras la desaparición de un hombre arrastrado por una cabeza de agua el pasado viernes, informaron del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El operativo fue reforzado con el aumento de 63 a 77 rescatistas, distribuidos en cinco bloques de búsqueda, además del apoyo de unidades terrestres, acuáticas y aéreas mediante drones. Las acciones se concentran en sectores como Paraíso de Boquerón, la casa de máquinas del río Macho de Monte, La Escalera y las riberas del río Piedra.

La coronel Nadia Samudio, de los Bomberos en Bugaba, informó que las unidades realizan recorridos terrestres, acuáticos y vigilancia aérea, manteniendo una evaluación constante de las condiciones climáticas y de los afluentes para garantizar la seguridad del personal operativo.

En las labores participan diversas instituciones de emergencia, entre ellas SINAPROC, SENAFRONT, Policía Nacional, SENAN y Bomberos.