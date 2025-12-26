Interpol Panamá capturó a belga requerido por la justicia en su país

Este viernes, 26 de diciembre, fue capturado un ciudadano de nacionalidad belga requerido por las autoridades judiciales de su país natal, por su presunta vinculación con delitos de crimen organizado y blanqueo de capitales, informaron de la Policía Nacional (PN).

A través de Interpol Panamá, el hombre fue aprehendido en el corregimiento de San Francisco, con el apoyo de la Dirección Nacional Antinarcóticos y unidades del Servicio Motorizado Linces, como resultado de labores de inteligencia, localización y cooperación policial internacional.

El detenido mantiene vigente una Notificación Roja de Interpol, solicitada por el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas, por la presunta comisión de delitos relacionados con participación en organización criminal, blanqueo de capitales, así como importación, venta y posesión de sustancias ilícitas destinadas a la comercialización.