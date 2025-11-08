Interpol Panamá confirma captura de Ali Zaki Hage Jalil, vinculado al caso Alas Chiricanas

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá confirmó la aprehensión del ciudadano Ali Zaki Hage Jalil, quien mantenía notificación roja, requerida por la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana por los delitos de homicidio doloso y delito contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y de comunicación.

Según informó la entidad, la confirmación llegó por parte de la Oficina Central Nacional de Interpol Caracas, que notificó que “la aprehensión del requerido se efectuó el pasado 6 de noviembre de 2025, en la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela”.

La investigación por la cual Hage Jalil es solicitado está relacionada con la explosión del vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrida el 19 de julio de 1994, en Santa Isabel, provincia de Colón.

Las autoridades indicaron que “se realizan las coordinaciones con la Fiscalía de Asuntos Internacionales a fin de iniciar procesos de solicitud de extradición y que el mismo sea puesto a órdenes de las autoridades panameñas”.