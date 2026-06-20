Investigación contra exdirector del IFARHU por peculado por extensión es declarada “causa compleja”

El Ministerio Público (MP) informó que se ha declarado causa compleja en el caso contra el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Bernardo Meneses, por un presunto peculado agravado y corrupción de servidores públicos, ocurrido entre los años 2021 y 2023.

La causa penal se originó a raíz de denuncias interpuestas por supuestas irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos de la institución, por la cual el exfuncionario permanece bajo detención provisional.

Meneses dirigió el IFARHU desde julio de 2019 hasta enero de 2023

Los hechos bajo investigación habrían ocurrido entre los años 2021 y 2023.

La decisión permite al MP ampliar a seis meses más el plazo para continuar con las investigaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 502 del Código Procesal Penal.

En ese sentido, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Diana García, reprogramó para el próximo 24 de agosto, la audiencia de solicitud de acumulación de causas dentro del proceso contra Meneses.