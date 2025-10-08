$!Investigan más de cuatro mil casos de presunta corrupción

La Procuraduría General de la Nación, a través de tres fiscales anticorrupción, dio el balance de sus operaciones contra delitos de corrupción. Revelaron que existen 4,725 causas activas por peculado, malversación de fondos, tráfico de influencias, abuso de autoridad y falsedad de documentos, entre otros delitos. En esas investigaciones se han imputado cargos a 43 funcionarios, exfuncionarios y particulares, por lesiones patrimoniales que superan los 24 millones de dólares.

Entre los casos más conocidos, están los que involucran al exdirector del IFARHU, Bernardo Meneses, y al exdirector Pandeportes, Héctor Brands.

La fiscal Adela Cedeño, explicó que, en el caso relacionado con el exdirector del IFARHU, cuatro personas fueron aprehendidas y posteriormente presentadas ante un juez de garantías. A los imputados, entre ellos una jurista, dos empresarios y el propio Meneses, se les formularon cargos por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

“El juez de garantías impuso medidas cautelares a los señalados, y el Segundo Tribunal confirmó dichas decisiones”, informó Cedeño.

Añadió, que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) se constituyó como querellante coadyuvante, con el objetivo de colaborar en la investigación.

En relación al exdirector de Pandeportes, la fiscal Azucena Aizpurúa precisó que la investigación está en etapa preliminar. “Este expediente, al igual que otros, incluye a varios funcionarios y se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato dentro de la entidad deportiva. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado elementos que confirmen la existencia de un hecho delictivo ni la vinculación directa del señor Brands”.