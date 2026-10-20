IPHE anuncia retorno progresivo a clases presenciales este miércoles 21 de octubre

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) anunció que este miércoles 21 de octubre iniciará el retorno progresivo de los estudiantes a clases en sus sedes, escuelas y programas, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación (MEDUCA).

La institución explicó que las sedes que se encuentran operativas retomarán las clases presenciales bajo una modalidad educativa flexible y siguiendo las medidas establecidas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

En tanto, el IPHE continuará realizando las evaluaciones correspondientes en las cuatro regiones identificadas como no operativas, con el objetivo de determinar las acciones necesarias para avanzar hacia un regreso seguro y ordenado.

La entidad destacó que se mantendrá la coordinación de las medidas necesarias para proteger la integridad de los estudiantes, docentes, equipos técnicos y personal administrativo durante este proceso.

Asimismo, exhortó a los padres de familia y acudientes a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación del IPHE, donde se divulgará oportunamente información sobre las próximas acciones relacionadas con el retorno a clases.