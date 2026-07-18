Janson asume la presidencia del Consejo Provincial de Panamá con un llamado a la unidad

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, asumió ayer la presidencia del Consejo Provincial de Panamá para el período 2026-2027, desde donde hizo un llamado a la unidad, al diálogo y a la coordinación entre las instituciones del Estado para acelerar las soluciones que demandan las comunidades de la provincia.

Durante su discurso de toma de posesión, Janson manifestó que recibe la responsabilidad con humildad y un profundo sentido de compromiso, al considerar que presidir el Consejo Provincial constituye un deber con cada distrito y corregimiento de la provincia. De igual manera agradeció la confianza de sus colegas representantes y reconoció el trabajo desarrollado por la Junta Directiva saliente, sobre cuya gestión aseguró se continuará fortaleciendo las iniciativas que beneficien a la población.

El nuevo presidente afirmó que su administración estará sustentada en el diálogo, el respeto y la construcción de consensos, al tiempo que exhortó a la Gobernación, la Junta Técnica, los ministerios, alcaldes, diputados y demás instituciones del Estado a actuar como un solo equipo. “Cuando un ciudadano necesita una solución no pregunta de qué partido somos; espera que trabajemos juntos para resolver sus problemas”, expresó durante su intervención.

Janson destacó que los representantes de corregimiento son la autoridad más cercana a la ciudadanía y, por ello, reafirmó el compromiso de la nueva Junta Directiva de fortalecer la descentralización y consolidar al Consejo Provincial como un puente de cooperación entre las comunidades y las instituciones, promoviendo una gestión más cercana, eficiente y orientada a resultados.

La Junta Directiva del Consejo Provincial de Panamá para el período 2026-2027 quedó integrada por el representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, como presidente; el representante del corregimiento de Rufina Alfaro, Iván Cheribín, como vicepresidente; la representante del corregimiento de Chepo Cabecera, María Maldonado, como secretaria; el representante del corregimiento Chimán-Gonzalo Vásquez, Anel Martínez, como tesorero; el representante del corregimiento Chimán Brujas, Antonio González, como vocal I; el representante del corregimiento Belisario Frías, Rodrigo Ortega, como vocal II; y el representante del corregimiento Comarca Guna de Madugandí, Linares García, como vocal III.

La nueva directiva tendrá la responsabilidad de impulsar una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de los gobiernos locales y al desarrollo integral de la provincia de Panamá.