Jefes de servicios de salud plantean sus renuncias

Médicos podrían estar renunciado a sus cargos como jefes de servicios en los hospitales públicos, luego de la condena de 5 años de prisión, al Dr. Iván Sierra Robles, dentro del caso conocido como “Neonatos”.

Esta y otras medidas están analizando los especialistas, quienes tras el caso con el doctor Sierra, consideran que “el ejercer cargos de jefaturas de servicios puede repercutir en pérdida de la libertad y la idoneidad por hechos que están fuera del control del cargo de jefe de servicio según se lleva la gestión de medicamentos en la actualidad”.

En 2013, un grupo de neonatos fallecieron por intoxicación de heparina sódica con alcohol bencílico, en ese entonces el doctor Sierra era el jefe de la sala de Neonatología.

Nilsa Camaño, secretaria del Colegio Médico de Panamá expresó que una de las medidas “que ya se está haciendo es que los que somos jefes de servicios, yo soy una, pondremos la renuncia a nuestro cargo. Yo lo haré mañana (hoy)”.

Por su parte, el doctor Julio Osorio, de Comenenal dijo estar de acuerdo con la medida de renuncia de jefaturas. “Respaldamos totalmente esa medida”, expresó.

Sobre la decisión de la condena al Dr. Sierra, señaló que “tenemos que dejar claro que es totalmente injusta y no es que queramos contradecir la justicia, pero no es posible que un médico que no prepara lo que se le dio a esos bebés, lo vayan a condenar por algo que él solo prescribe”.