Jorge Bloise anuncia acto inaugural de las mesas de diálogo para la Reforma Educativa

El diputado Jorge Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional, anunció la realización del acto inaugural para la instalación de las mesas de diálogo de la Reforma Educativa, que se llevará a cabo el 23 de enero a las 7:30 a.m., en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

Según explicó Bloise, este encuentro marca el inicio de un proceso que calificó como un esfuerzo histórico para la construcción de una ley educativa moderna, justa y consensuada, con la participación de distintos sectores de la sociedad panameña.

El diputado señaló que desde el año 2024 se ha venido trabajando en un paquete de leyes que servirá como base para este proceso de reforma, y que ahora se da un nuevo paso hacia el diálogo y la concertación nacional en materia educativa.

Bloise invitó a la ciudadanía a formar parte del acto inaugural, indicando que los interesados pueden inscribirse a través del enlace disponible en su biografía en redes sociales. Además, recomendó la descarga del documento titulado “La realidad que no podemos ignorar”, como material de referencia para comprender el contexto y los desafíos del sistema educativo panameño.

“Panamá no se transforma sola, se transforma cuando participamos”, expresó el diputado, haciendo un llamado a la participación activa de la población en este proceso de reforma.

El evento dará inicio formal a las mesas de diálogo, que buscarán recoger aportes y construir consensos en torno al futuro de la educación en el país.