Jóvenes colonenses convierten el Fuerte San Lorenzo en un escenario de historia viva

La historia y la riqueza patrimonial del Fuerte San Lorenzo cobraron vida a través del teatro, la música y las voces de jóvenes de la provincia de Colón, con el estreno de Tambores del Castillo, una propuesta teatral inmersiva que transforma esta emblemática edificación en un escenario al aire libre.

La obra, creada y producida por Maritza Vernaza, de Malamaña Teatro, es respaldada por el Ministerio de Cultura y representa la primera fase del proyecto Voces de Colón: Jóvenes protagonistas del patrimonio vivo. Esta iniciativa resultó ganadora de la convocatoria Panamá Innova 2025 de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) en la categoría de Turismo, Cultura e Industrias Creativas.

Experiencia itinerante e interactivaA diferencia de las puestas en escena tradicionales, Tambores del Castillo invita al público a desplazarse junto a los actores a través de las distintas estructuras del castillo y el paisaje del río Chagres. Con cantos, percusión y dramatizaciones, el recorrido de aproximadamente dos horas y media permite revivir pasajes históricos de la región.

Durante 2026, los jóvenes participantes se capacitaron en historia, patrimonio, turismo y artes escénicas. Este proceso de formación busca potenciar sus capacidades laborales y profesionales en la industria cultural, al tiempo que dinamiza la oferta turística del circuito atlántico.

Alianzas y detalles de la temporadaEl proyecto se realiza en articulación con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC-AIP), el Patronato de Portobelo y San Lorenzo, y el Ministerio de Cultura, comercializado formalmente a través del operador turístico El Trip de Jenny.

Durante la jornada inaugural, Yelitza Nurse, directora administrativa del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, dio la bienvenida a los medios de comunicación en el centro de visitantes, invitando a la ciudadanía a vivir esta experiencia en el Castillo San Lorenzo del Real de Chagres. Asimismo, Joel Ceras, director del Centro Histórico de Colón, detalló los avances y logros alcanzados desde la creación de este despacho.

Las funciones se realizarán durante octubre y noviembre de 2026, los sábados y domingos a las 9:00 a. m. La actividad es apta para personas desde los 8 años en adelante y cuenta con un cupo límite de 50 asistentes por recorrido. Un segundo recorrido teatralizado está programado para desarrollarse en Portobelo durante el año 2027.