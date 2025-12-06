Junta Comunal de Pueblo Nuevo lanza campaña para el manejo responsable de desechos de mascotas

La Junta Comunal de Pueblo Nuevo inició una nueva campaña de concienciación sobre el adecuado manejo de los desechos de mascotas, la cual fue presentada a través de su cuenta de Instagram bajo el mensaje central: “Tu mascota no habla, pero tus actos sí”. La iniciativa busca promover la responsabilidad de los dueños y mejorar la convivencia en los espacios públicos del corregimiento.

Como parte de la campaña, se instalaron letreros informativos y más de una decena de estaciones caninas, equipadas para que los residentes puedan desechar correctamente los residuos de sus animales.

Según el representante de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, estos puntos continuarán colocándose de manera estratégica en diferentes sectores del corregimiento.

Pérez destacó que esta campaña surge en respuesta a las solicitudes de los propios vecinos, quienes han manifestado preocupación por la persistente problemática relacionada con los desechos de mascotas en áreas comunes. “Estamos señalizando como debe hacerlo una Junta Comunal al servicio de las necesidades del corregimiento. Atendemos un llamado de la comunidad porque sabemos el problema que enfrentamos”, expresó.