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La ACP anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza

La ACP anuncia mantenimiento en planta de Monte Esperanza
Redacción Web
26 de septiembre de 2026

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), informó que este domingo 27 de septiembre, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., la planta potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón, operará al 64% de su capacidad debido a trabajos de mantenimiento programado.

Durante este período se prevé una disminución en el flujo de agua potable en los sectores abastecidos por esta instalación, por lo que se recomienda a los usuarios tomar las medidas preventivas necesarias para evitar contratiempos.

Según la ACP, los trabajos forman parte del mantenimiento requerido para garantizar la adecuada operación y confiabilidad de la planta. Para estas labores se coordinó con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con el fin de adoptar las medidas correspondientes y mantener informada a la población.

El Canal de Panamá agradeció la comprensión de la comunidad durante el desarrollo de estas labores.

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